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عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ظهرت علامات الغضب على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 73 قرر موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء تغيير بإخراج حسين الشحات من الملعب وإشراك أكرم توفيق بدلا منه.

وأبدى حسين الشحات غضبه الشديد على قرار مدربه حيث موضحا من خلاله عدم رضاه على خروجه من الملعب.

وضمن الأهلي التأهل للدور المقبل من البطولة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

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موسيماني حسين الشحات الشحات الاهلي

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