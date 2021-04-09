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"بطرق علمية وشرعية".. المفتي يكشف كيفية رؤية هلال شهر رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رؤية هلال شهر رمضان خاضعة للعلم اليقيني الذي يقول به علماء الفلك والحساب ويتم الاعتماد على ذلك اعتمادا كبيرا كما يتم القضية الشرعية إلى هذا العلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يقضي الحكم الحسابي بأن هلال الشهر الهجري لم يُولد بعد ومن ثّم لا يمكن أن يرى في هذه الليلة التي يتم رؤية ثبوت الأشهر الهجرية.

وكشف شوقي علام أن هناك 6 لجان شرعية على مستوى الجمهورية لرؤية الأهلة وسط اقتراحات بإقامة المزيد من اللجان الشرعية من خلال تحديد زاوية الرؤية لهلال الأشهر الهجرية.

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