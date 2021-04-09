المفتي: ترشيد الاستهلاك مطلوب في رمضان (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ترشيد الاستهلاك مطلوب في شهر رمضان من أجل الشعور بمعاناة المحتاج.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الجميع العودة إلى ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان كما دلنا النبي محمد صل الله عليه وسلم، حيث قال إن شهر رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة.



وأشار شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أنه لا يليق بأحد أن يستدين وأن يكبد النفس فوق طاقتها من أجل شراء بعض الأشياء الزائدة عن الحاجة في شهر رمضان، موضحا أنه من ضمن الاستعداد لشهر رمضان الكريم هو صلة الأرحام.

