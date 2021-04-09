عمرو أديب: العالم حتى الآن لا يشعر بمصيبة سد النهضة



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "عايزين يزوقونا على حرب بأي وسيلة"، منوها بأن مصر تحارب عندما تريد ان تحارب ويكون هو الخيار الوحيد، مضيفا: "لاحظت أن العالم مش بيتحرك إلا لما يكون في مصيبة".



وأشار إلى أن العالم يجب أن يشعر أن هناك كارثة أو مصيبة ستحدث حتى يتحرك، معلقا: "العالم حتى الآن لا يشعر بمصيبة السد"، لافتا إلى أن هناك خطوات كثيرة يجب أن تتخذ قبل الوصول إلى الخط الأحمر.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على سير مفاوضات سد النهضة، قائلا: "كل الناس اللي بتكرهنا رأيهم أننا نحارب"، وهناك أطراف تمارس على مصر ابتزاز عسكري لدفعها للحرب.