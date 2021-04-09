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نشرة حوادث الفجر: "الصلح الآخير".. حكاية انتحار رجل شنقاً في جنش مروحة بالوراق

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

الصلح الآخير".. حكاية انتحار رجل شنقًا في جنش المروحة بالوراق

أيام وليالي طوال عاشها رجل أربعيني العمر، بمفرده داخل شقته المتوسطة المساحة، بالحي الشعبي، بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، بعد مشاجرته مع زوجته، ومغادرتها "عش الزوجية"، ومن ثم التوجه إلى مسكن أسرتها، ورفقتها أطفالهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النائب العام يأمر بحبس متهم بقتل سيدة وابنها في بني مزار

أمرت «النيابة العامة» برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بقتل سيدة وابنها في (بني مزار). ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جريمة الغدر| حكاية شاب هشم رأس شقيقه وتخلص من جثته بصحراء أكتوبر.. وتوسلات الضحية لم تشفع له

قعدة شيطان جمعت شاب عشريني العمر، وصديقه الذي يصغره بـ 3 سنوات، اتفقا خلالها على التخلص من شقيقه الأكبر، لسرقة أمواله والفيزا كارد الخاصة به، لكونه عامل دليفري في إحدى الصيدليات الشهيرة بحي الدقي، وسط محافظة الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات القبض على رئيس حي 15 مايو الحالي ورئيس حي عين شمس سابقًا، إذ تبين لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي، وسط المحافظة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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