مباريات مرتقبة لبني مزار والخارجة والوادي الحديد بالقسم الثالث





تنطلق في الساعة الثالثه عصرا منافسات الأسبوع الثامن عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021 حيث يلعب فريق بني مزار، مع فريق الوليدية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي.



ويواجه فريق مركز شباب ناصر ملوي، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.



ويلعب فريق ناصر الفكرية، مع فريق مركز شباب الخارجة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب ناصر الفكرية.



و يلتقي فريق الوادي الجديد، مع فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب الوادي الجديد.



ويشهد ملعب الهنداو لقاء قوي بين ، فريقي الهنداو والقوصية



وتستكمل مباريات الجولة الثامنة عشر يوم الأحد عندما يواجه فريق مركز شباب مغاغه، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.





ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 37 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 34 نقطة

3- ناصر الفكرية 32 نقطة

4- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

5 - القوصية 30 نقطة

6- مركز شباب القيس 22نقطة

7- مركز شباب مغاغه 21 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

9- بني مزار 15 نقطة

10- الوادي الجديد 14نقطة

11- الوليدية 13 نقطة

12- الهنداو 12 نقطة