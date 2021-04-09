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وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إحتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور في الدبخانة وذلك في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من المسئولين والاعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة اعتادت على احياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع أبناءها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنويًا خلال شهر أبريل، متابعة:" اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبناءنا".

وتابعت نيفين القباج قائلة:" أبنائي وبناتي نحن معكم اليوم لكي نشد علي أيديكم جميعًا ونقول أننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم.. وكلنا ثقة في قدرتكم علي بناء مستقبلكم المشرق الذي تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم ".

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، مشيرة إلي أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع.

ووجهت القباج الشكر للقائمين علي إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل علي دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات، مشيرة إلي أن مجتمعنا يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)
وزيرة التضامن تشهد احتفالية "كورال أطفال مصر" (صور)

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