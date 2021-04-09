الأهلي يختتم دور المجموعات بالفوز على سيمبا بهدف «شريف»

فاز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة المقامة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





الشوط الأول





بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقين حيث استمرت فترة جث النبض لمدة 10 دقائق ولم تشهد أي خطورة على أي مرمى وانحصر اللعب في وسط الملعب.





أول الهجمات الخطيرة للنادي الأهلي كانت في الدقيقة 12 بعدما تلقى محمد شريف تمريرة طولية من عمرو السولية ليسددها مهاجم الفريق الأحمر لكن كرته علت عارضة إيتشي مانولا حارس مرمى الضيوف.





وانطلق أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 21 من الناحية اليمنى وراوغ أكثر من لاعب من فريق سيمبا التنزاني ومرر تمريرة عرضية متقنة على رأس محمد شريف الذي سددها لكنها مرت بسنتيمترات قليلة على القائم الأيمن لمانولا حارس مرمى فريق سيمبا.





وشتت دفاع فريق سيمبا الكرة في الدقيقة 24 لتصل إلى أحمد رمضان بيكهام الذي أطلق تسديدة قوية لكن كرته علت عارضة مانولات وتضيع فرصة أخرى للفريق الأحمر من أجل التسجيل.





ورد فريق سيمبا التنزاني في الدقيقة 27 بانطلاقه من كابومبي من الناحية اليمنى لكن تمريرته العرضية أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل لتشاما.





وفي الدقيقة 28 وصلت الكرة إلى رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء ليسددها مدافع الفريق الأحمر لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر لإيتشي مانولا حارس مرمى الفريق التنزاني.





وتسلم ميني كاجيري الكرة في الدقيقة 29 ضرب بها دفاعات الأهلي لكن محمد الشناوي خرج من مرماه ليغلق المساحة على المهاجم الدولي الرواندي ويفسد المحاولة الهجومية لسيمبا.





وفي الدقيقة 32 مرر محمد مجدي أفشة الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها محمد شريف لترتطم بحارس مرمى سيمبا التنزاني وتصل مرة أخرى لمهاجم الأهلي الذي وضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للفريق الأحمر في اللقاء.





بعد هدف الأهلي الأول استمرت سيطرة الأهلي على مجريات الشوط حيث انطلق أيمن أشرف من الناحية اليسرى وراوغ مدافع سيمبا التنزاني ويسدد الكرة ليتصدى لها مانولا حارس المرمى ويُبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه ليحبط محاولة هجومية أخرى لرجال المدرب بيتسو موسيماني.





وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق اضطر النيجيري جونيور أجاي لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله طاهر محمد طاهر بديلا له لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.





الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني من هذا اللقاء باحثا عن إضافة الهدف الثاني في المقابل سعى الفريق التنزاني جاهدا من أجل إدراك التعادل.





وحصل كامومبي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 51 بقرار من الحكم الجزائري مصطفى غربال، فيما انحصر اللعب في وسط الملعب فيما كانت المحاولات الهجومية من جانب كلا الفريقين على استحياء.





وفي الدقيقة 62 ومن تمريرة "خد وهات" بين عمرو السولية وطاهر محمد طاهر سدد السولية الكرة قوية لكنها علت عارضة الحارس إيتشي مانولا في محاولة أهلاوية لإضافة الهدف الثاني.









وحصل فريق سيمبا على ركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة جزاء الأهلي سجلها باسكال لكنها بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر في الدقيقة 69.





ومع حلول الدقيقة 73 قرر موسيماني إجراء التغيير الثاني والثالث في صفوف فريقه بالدفع بالثنائي أكرم توفيق وصلاح محسن بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف في محاولة للسيطرة على وسط الملعب مع تنشيط الهجوم أيضا.





وفرض فريق سيمبا سيطرته على وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الأهلي ليقرر موسيماني إخراج محمد مجدي أفشة في الدقيقة 81 والدفع بوليد سليمان.





وانفعل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على مصطفى غربال حكم اللقاء ليحصل على البطاقة الصفراء بعدما رفض احتساب ركلة حرة لصالحه لتصل الكرة إلى ميكسيوني الذي كان من الممكن أن يسجل هدف التعادل لولا القائم الأيمن لحارس الأهلي الذي تصدى للكرة وذلك في الدقيقة 87.





واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق كوقت بدل من الضائع لم تسفر عن تغيير أي شيء في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف محمد شريف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 10 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بينما توقف رصيد سيمبا التنزاني عند 13 نقطة في المركز الأول.



