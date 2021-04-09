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سولشاير يُحذر نجوم مانشستر يونايتد من مورينيو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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طلب مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، من لاعبيه التحلي بالهدوء وعدم الرد على الاستفزازات أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى للثأر لهزيمة منكرة 1-6 أمام فريق المدرب جوزيه مورينيو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطرد الدولي الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة 28 في تلك المباراة على ملعب أولد ترافورد بعد أن رد على ضربة بالمرفق من إيريك لاميلا بأن دفع منافسه الأرجنتيني في الوجه.
وقال سولشار إن المنافس نجح في استدراج مارسيال لهذا الخطأ وطالب لاعبيه بعدم تكرار هذه الأمور في لندن حيث يسعى يونايتد لنسيان الهزيمة القاسية.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "نجح المنافس في استدراجنا لبطاقة حمراء لا داعي لها ويجب أن نحذر من هذه المواقف، لا يجب الرد على هذه الأمور، سنمر في المباريات بمواقف كثيرة مثلها وقد تعلمنا من الدرس".
وتابع: "أعتقد أن اللاعبين يتذكرون تلك المباراة بكثير من الألم حيث جرحت الهزيمة كبرياء الفريق.. استعداداتنا قبل انطلاق الموسم كانت قصيرة، أثق أن بعض اللاعبين يريدون إثبات أننا نستطيع الأداء بشكل أفضل من المباراة السابقة".
وقطع يونايتد خطوات كبيرة منذ تلك الهزيمة في أكتوبر (تشرين الأول) حيث تقدم للمركز الثاني في الدوري الممتاز.
كما وضع قدماً في قبل نهائي الدوري الأوروبي بفوزه 2-0 على غرناطة في ذهاب دور الثمانية.

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