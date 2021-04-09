كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار





وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عودة مصطفى فتحي لاعب الأبيض المعار إلى سموحة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





كارتيرون يُعيد مصطفى فتحي إلى الزمالك





وشارك مصطفى محمد جناح الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري، في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى، هذا الموسم مع الفريق الأزرق.





من جانبه أوصى أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي المعار إلى سموحة السكندري، في الموسم الجديد.





وتقدم أسامة نبيه بتقرير مفصل إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن مصطفى فتحي لكارتيرون، الذي وافق على عودته إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم الجديد.







