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عمرو أديب: العالم أدرك أن من يظهرون بالقنوات الإخوانية "عرايس ماريونت"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أخبار متداولة أن مصر علقت مفاوضات الصلح مع تركيا لأن تركيا لم تتعهد بسحب قواتها من سوريا والعراق، وانها رفضت تسليم عنصرين من الإخوان، معقبا: "مظنش مصر هتطلب الطلبات دي وهتكون عيزاها تحصل في 5 أسابيع".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المفاوضات التي أجريت كانت مفاوضات أمنية، مضيفا أن المصريين كانت طلباتهم واضحة في أمور كثيرة، متابعا: "المحطات التركية رجعت أقذر من الأول".

وأضاف أن العالم كله أدرك أن كل من يظهرون على القنوات الإخوانية "عرايس ماريونت"، وتتحرك بالكلمة، متوقعا أن تعلق مصر على هذه الأخبار المتداولة..

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