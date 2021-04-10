وزارة البيئة في أسبوع.. 2021 عام مدينة دهب والمشاركة في الحوار الإقليمي

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ، يوم السبت الماضي، والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري، حيث عرضت الجهود الوطنية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ودور وكالات الأمم المتحدة في دعم تلك الجهود.





البيئة تنظم البرنامج التدريبي الثالث في مجال مراقبة ورصد الطيور المهاجرة

نظمت الوزارة البرنامج تدريبي الثالث، لإعداد الكوادر الشبابية، يوم الأحد الماضي فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة تحت عنوان "تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة " بمركز التميز البيئي بجبل الزيت.





وأشارت فؤاد ان البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس.





ياسمين فؤاد: مصر اتخذت خطوات حقيقية لتغيير السياسات للتصدى لتغير المناخ

أما يوم الاثنين الماضي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسى بإعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو على مستوى السياسات حيث يتم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى ٢٠٥٠، كما تم تحويل القطاع المصرفى المصرى ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أى مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل على التوسع فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفةً أن مصر قامت إعداد حزمة من الحوافز الإستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.





جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ التى تعقد ضمن فاعيات الحوار الإقليمى لتغير المناخ.





وفي ذات اليوم، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات على هامش مشاركتها في الحوار الإقليمي للتغير المناخي المنعقد حاليا بدولة للإمارات، حيث التقت بالدكتور سلطان الجابر المبعوث الرسمي لتغير المناخ لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التصدي لآثار التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وتحلية المياه، وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبير في إعدادها ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا.





البيئة: إطلاق ورشة عمل "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم"

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم الإنتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وذلك فى ظل التحول التنموى السريع الغير مسبوق والذى تشهده مصر حاليا سواء فى البنية الاساسية او البنية التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات وقطاع التشيد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التى تحتاجها الدولة لاعادة استخدام هذه المخلفات مرة اخرى وايضا الاستخدام الأمثل لمنتج اعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام.





جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم والتى اطلقتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.





وزيرة البيئة: موافقة لجنة الطاقة والبيئة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الاربعاء الماضي عن موافقة لجنة الطاقة والبيئة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على اتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.





يأتى فى إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة فى مصر، والحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بما يحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.





وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يعلنان عام مدينة دهب

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الخميس عام 2021 عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة وتطبيق مبادئ الادارة البيئية المتكاملة بالمحافظة وجعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء لتفقد الاوضاع البيئية بالمحافظة ومتابعة اعمال تطوير المحميات.





وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان اعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة " محليا وعالميا" لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية مضيفه ان ما يحدث اليوم هو استكمالا لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء.





وزيرة البيئة تطلق خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية من محمية رأس محمد بشرم الشيخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ.



