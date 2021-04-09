عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني





اتخذ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارا تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الفوز الباهت في مباراة اليوم على سيمبا التنزاني بهدف نظيف.





وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد والتي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي تجديد الثقة في بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رافضين إجراء أي تغيير في الجهاز الفني للفريق.





وأكد مسؤولو الأهلي ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، ورغم المستوى المتراجع للفريق الأحمر في الشوط الثاني.



