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مجموعة الزمالك.. مدرب الترجي: هدفنا صدارة المجموعة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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تحدث مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي، عن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

ويواجه فريق الترجي نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في نفس توقيت مواجهة الزمالك وتونجيث السنغالي.

وقال مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي: "نريد أن تسهل على أنفسنا القرعة في ربع نهائي وتتصدر المجموعة".

وأضاف: "تكلمنا مع اللاعبين واكدنا انت نرغب في الصدراة لنلتقي مع فرق المركز الثاني في المجموعات الأخرى ونسهل الأمر على أنفسنا".

وأكمل: "نعلم أن الإعلام المصري يتحدث عن المباراة، ولدينا مصابين وأخرون مهددون بالإيقاف لا نستطيع المجازفة بهم لأننا مقبلين على ربع النهائي ومباريات غاية الأهمية".

وأتم: "أهم شيء لنا وهو هدفنا تصدر الترتيب سواء بالفوز أو التعادل".

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