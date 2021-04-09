مجموعة الزمالك.. مدرب الترجي: هدفنا صدارة المجموعة

ويواجه فريق الترجي نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في نفس توقيت مواجهة الزمالك وتونجيث السنغالي.

ويواجه فريق الترجي نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في نفس توقيت مواجهة الزمالك وتونجيث السنغالي.

تحدث مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي، عن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

تحدث مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي، عن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

تحدث مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي، عن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

وقال مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي: "نريد أن تسهل على أنفسنا القرعة في ربع نهائي وتتصدر المجموعة".

وقال مجدي تراوي في المؤتمر الصحفي: "نريد أن تسهل على أنفسنا القرعة في ربع نهائي وتتصدر المجموعة".