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داعية إسلامي: "قبلة الأزواج في نهار رمضان لا تفطر.. لكن محبكتش"

السبت 10/أبريل/2021 - 06:40 ص
الشيخ أحمد تركي
الشيخ أحمد تركي
أمنية فوزي
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قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إن بخاخة الأنف بأنواعها لا تفطر الصائم.

وأضاف "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أن قبلة الأزواج لا تفطر أثناء الصيام، ولكن لا بد على الإنسان أن يتحرى، معلقًا: "محبكتش".

ولفت إلى أن الصائم الذي لا يصلي صيامه صحيح، ولكن الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، موضحًا أن الصلاة أهم غذاء روحي في حياة الإنسان.

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