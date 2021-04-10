داعية إسلامي: "قبلة الأزواج في نهار رمضان لا تفطر.. لكن محبكتش"

قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إن بخاخة الأنف بأنواعها لا تفطر الصائم.





وأضاف "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أن قبلة الأزواج لا تفطر أثناء الصيام، ولكن لا بد على الإنسان أن يتحرى، معلقًا: "محبكتش".



