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مصرع طفلة وإصابة 4 في تصادم قطار ركاب بعربة كارو بالمنيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 أخرين إثر اصطدام قطار بعربة كارو أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الجمعة.

انتقل إلي موقع الحادث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف علي تداعيات الحادث.

وقال مسؤول بالسكة الحديد إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلي أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.

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