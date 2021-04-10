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تعرف على رد فعل وزير النقل عندما وجد العمال تركوا العمل للصلاة
السبت 10/أبريل/2021 - 02:26 ص
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مقطع فيديو لوزير النقل المهندس كامل الوزير أثناء تفقده ورش السكة الحديد في المنيا.
وسأل "الوزير"، عن العمال، فكانت الإجابة "بيصلوا"، ومن ناحيته قال "الوزير": "صلوا زي ما انتوا عايزين، بس يكون في ساعة راحة للصلاة والغداء معروفة، ويكون في حراسة على الورش، من حق العامل ساعة راحة".
وأضاف وزير النقل، "عدد ساعات العمل توفى.. أدوني 8 ساعات شغل.. هنشتغل صح هننتج".
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