إحالة مدير بشركة المقاولات المصرية للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 36 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية في مجال عمله خلال الفترة من 14 اكتوبر2019 حتى 12 يوليو 2020.



وأكد تقرير الإتهام أن عز الدين محمود السيد، مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح



وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال تقاعس عن إمساك سجلات الإدارة القانونية ولم يقم بتسديدها مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 1 و2 من لائحة نظام العاملين والجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية جهة عمله رقم 592 لسنة 2004



وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالف



وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المحال وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية



جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2569 المؤرخ في 4 نوفمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة



وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة التأديبية