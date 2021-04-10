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المفتي: أسباب الطاعة متوفرة في شهر رمضان (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 03:51 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان مليء بالبركات والنفحات الكثيرة، ما ينبغي على الإنسان المسلم أن يغتنم الفرصة في هذا الشهر الفضيل ويتعرض لنفحات الله عز وجل، كما قال أخبرنا النبي صل الله عليه وسلم.

وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسباب الطاعة متوفرة في شهر رمضان المعظم ويجب اغتنامها.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتشوق إلى شهر رمضان الكريم، وعند دخول شهر رجب، كان عليه الصلاة والسلام يدعو أن يبارك الله في رجب وشعبان ويبلغه رمضان.

وأوضح المفتي، أن المصريين لديهم ألفة شديدة مع رمضان ويسمى شهر العائلة المصرية، ويجتمعون في هذا الشهر حتى وإن لم يجتمعوا في مناسبات أخرى، مشيرا إلى أن مظاهر الاحتفال برمضان تتضح أكثر في القرى، وكان هناك بعض العادات ولم تعد موجودة حاليا، وهناك حالة ود بين الجيران والأقارب في رمضان، والسيدات كانوا يجوبون في رمضان لتوزيع اللبن والسمن البلدي على جيرانهم ممن ليس لديه.

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