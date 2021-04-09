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إيطاليا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
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 سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، 718 حالة وفاة بفيروس كورونا، مقابل 487 حالة في اليوم السابق.
وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس ارتفع إلى 18 ألفا و938 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 17 ألفا و221 حالة أمس، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات والذين لا يشملون من هم في وحدات الرعاية الفائقة بلغ 28 ألفا و164.

وسجلت إيطاليا 113 ألفا و579 حالة وفاة بـ (كوفيد-19) منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

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