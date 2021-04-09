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محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة "كارو" (صور)
الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:23 م
أحمد الخميسي
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي العربة الخاطئ للمزلقان، حيث لم تتعطل حركة القطارات وأسفر الحادث عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص،جميعهم اصابات خفيفة.
رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف.
كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الاجرات القانونية.
كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة.
وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.
رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف.
كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الاجرات القانونية.
كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة.
وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.
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