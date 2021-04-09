محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع عربة "كارو" (صور)



رافق المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ومسؤولي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف.



كما تابع المحافظ حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية، حيث طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما تم اتخاذ كافة الاجرات القانونية.



كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة صرف الإعانات الإجتماعية المقررة بصورة عاجلة.



وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الطفلة، معربا عن أمنيانه بخالص الشفاء للمصابين.

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلي محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي العربة الخاطئ للمزلقان، حيث لم تتعطل حركة القطارات وأسفر الحادث عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص،جميعهم اصابات خفيفة.