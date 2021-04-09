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البنتاجون: عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية" بموجب اتفاقية "مونترو" مع تركيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: إن "العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية، موضحًا أن هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن، بالطبع، ننسق عملية الدخول".

وأضاف: "لا أنوي تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات في البحر الأسود، ولا جديد هنا"، مشيرًا إلى أن "الجيش الأمريكي سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح به".

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام تركية أن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها الحربيتين عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود، حيث ستتمركزان في الفترة من 14 أو 15 أبريل حتى 4 أو 5 مايو المقبل"، وذلك وفقًا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، والتي تنظم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

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