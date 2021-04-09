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التاريخ لا يكذب.. رقم سحري يُبشر الأهلي بالحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:07 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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اختتم فريق الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بتحقيق فوز معنوي على حساب فريق  سيمبا التنزاني بهدف دون رد سجله اللاعب "محمد شريف" بالدقيقة 33 من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد (الأهليWE السلام).
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ويبقى في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيمبا التنزاني عند 13 نقطة في صدارة المجموعة، وحسم الفريقين تأهلهما رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا منذ الجولة الماضية.

الأهلي تأهل من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أطال إفريقيا بعد حصد 11 نقطة في 5 مناسبات سابقة قبل النسخة الحالية، نجح في الوصول للمباراة النهائية للبطولة في تلك النسخ، واستطاع حصد لقب البطولة 4 مرات، بينما خسر في النهائي مرة وحيدة مما يقرب الفريق من التتويج باللقب القاري هذا الموسم.

2006:
تأهل الأهلي كـ"ثان" للمجموعة بعد حصد 11 نقطة واستطاع استكمال مشواره حتى بلوغ المباراة النهائية وتوج باللقب الإفريقي على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

2012: 
صعد الأهلي من دور الـمجموعات بـ11 نقطة كأول للمجموعة، ووصل للنهائي القاري وتقابل مع فريق الترجي التونسي وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين وحصد لقب البطولة.

2013:
تأهل الأهلي للدور  ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد حصد 11 نقطة، ووصل للمباراة النهائية وحصد لقب البطولة بعدما تفوق على فريق أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي.

2017:
الاخفاق الوحيد للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله من مرحلة المجموعات بـ11 نقطة كان عام 2017 والتقى في النهائي مع الوداد المغربي وخسر 2-1 في مجموع المباراتين.

2020:
في النسخة الماضية تأهل الأهلي من دور المجموعات بـ11 نقطة أيضًا واستكمل مشواره في البطولة حتى بلغ المباراة النهائية وتقابل مع غريمه الزمالك وفاز عليه 2-1 وحصد لقب البطولة.

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