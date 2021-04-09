Advertisements

ليس بيل.. نجم ريال مدريد المُعار يُعلن عودته إلى الفريق الملكي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن واحد من نجوم ريال مدريد الإسباني المعارين خلال الفترة الماضية، عودته إلى الفريق الملكي بعد انتهاء إعارته إلى الفريق المُعار إليه.

وأكد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش أنه سيعود إلى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء عقد إعارته لآينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل أن يتخذ القرار بشأن الخطوة المقبلة في مسيرته الاحترافية على المدى البعيد.

وتردد أن ريال مدريد دفع 60 مليون يورو (3ر71 مليون دولار) في يونيو 2019 لضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد شهرين فقط من انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت بعقد نهائي، حيث استغل النادي الألماني بندا في عقد إعارة اللاعب من بنفيكا البرتغالي، يتيح له ضمه بعقد نهائي.

لكن الانتقال للعب في العاصمة الإسبانية مدريد لم يشهد الكثير من النجاح للاعب، حيث شارك في التشكيل الأساسي 11 مرة فقط وسجل هدفين وصنع هدفين أخرين في كل المسابقات.

وقدم يوفيتش عروض أفضل لدى عودته للدوري الألماني وسجل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة في كل المسابقات، منها أربع مباريات فقط خاضها ضمن التشكيل الأساسي.

ولدى سؤاله عن خططه بعيدة المدى، قال يوفيتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية :"نادي آينتراخت يحتل مكانة خاصة لدي من كل النواحي، ولكن الجميع يعرفون أنني لاعب لنادي ريال مدريد رسميا."

وأضاف :"وسأعود إلى هناك (ريال مدريد) مع نهاية الموسم... ومن المنطقي ألا أستطيع التحدث بشأن الخطوات المقبلة في مسيرتي إلا في غضون أشهر قليلة."

وقبل الانتقال إلى ريال مدريد، سجل يوفيتش خلال فترته الأولى مع آينتراخت فرانكفورت 36 هدفا في 75 مباراة وصنع ثمانية أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفيتش ريال مدريد بيل

أخبار تهمك

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم جديد يقترب من ريال مدريد

فرانكفورت يحسم مصير هدف برشلونة وريال مدريد

رسميًا.. ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش

مفاجأة.. ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع

صفقة الـ35 مليون يورو.. ميلان يقدم عرضه الأول لضم نجم ريال مدريد

بعد اقترابه من ميلان.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد؟ (أرقام)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج