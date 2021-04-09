Advertisements

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على سيمبا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد جدا بالفوز فالأهلي تحكم في المباراة والأداء بشكل كبير جدا في المقابل فريق سيمبا ظهر متحكما في الدقائق العشر الأخيرة".

وأضاف :"أداء الأهلي تأثر بالتغييرات فالأهلي يعاني كثير من الإصابات الكثيرة وهو ما يجعله يضطر لتجهيز العناصر للمباريات الهامة المقبلة وفي مقدمتها مواجهة الزمالك".

وزاد :"تلاحم المواسم بهذا الشكل أمر صعب جدا فالسيارات تحتاج للراحة من أجل القيام بالصيانة فلابد من وجود على الأقل 5 أسابيع راحة للاعبين من أجل إعادة تجهيزهم".

وأردف :"الشناوي انفعل في المباراة ولكن هذا لا يمكن وصفه بسوء سلوك".

وعن مدة جاهزية ناصر ماهر قال :"هو جاهز للمشاركة في المباريات بعدما تعافى من الإصابة في الكتف".

وأشار :"كنت أتمنى خوض اللقاء في حضور جماهير الأهلي لأن الجمهور جزء من كرة القدم فنحن لعبنا في تنزانيا في درجة حرارة 36 وكان هناك جماهير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني سيمبا الاهلي

أخبار تهمك

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 6 دقيقة

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي قبل مواجهة سيمبا

موسيماني يجتمع بجهازه المعاون قبل مواجهة سيمبا

تعليمات خاصة من موسيماني لمدافعي الأهلي

مدرب الأهلي: سنتعامل مع الغيابات أمام سيمبا

موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي في تنزانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج