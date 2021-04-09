أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على سيمبا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد جدا بالفوز فالأهلي تحكم في المباراة والأداء بشكل كبير جدا في المقابل فريق سيمبا ظهر متحكما في الدقائق العشر الأخيرة".





وأضاف :"أداء الأهلي تأثر بالتغييرات فالأهلي يعاني كثير من الإصابات الكثيرة وهو ما يجعله يضطر لتجهيز العناصر للمباريات الهامة المقبلة وفي مقدمتها مواجهة الزمالك".





وزاد :"تلاحم المواسم بهذا الشكل أمر صعب جدا فالسيارات تحتاج للراحة من أجل القيام بالصيانة فلابد من وجود على الأقل 5 أسابيع راحة للاعبين من أجل إعادة تجهيزهم".





وأردف :"الشناوي انفعل في المباراة ولكن هذا لا يمكن وصفه بسوء سلوك".





وعن مدة جاهزية ناصر ماهر قال :"هو جاهز للمشاركة في المباريات بعدما تعافى من الإصابة في الكتف".





وأشار :"كنت أتمنى خوض اللقاء في حضور جماهير الأهلي لأن الجمهور جزء من كرة القدم فنحن لعبنا في تنزانيا في درجة حرارة 36 وكان هناك جماهير".



