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حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

السبت 10/أبريل/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة التعاقد مع بيتر شالوليل، مهاجم منتخب ناميبيا وفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن الأهلي يتفاوض لضم اللاعب الناميبي بيتر شالوليل، لتدعيم الهجوم على حساب الكونغولي، والتر بواليا، المنتقل حديثًا إلى القلعة الحمراء، قادمًا من صفوف الجونة.

وأكد المصدر، أن حقيقة التعاقد مع شالوليل غير حقيقية بالمرة، ولا صحة لتفاوض الأهلي أو الدخول في مفاوضات شفوية لضم لاعب صن داونز.

وشارك شالوليل مع صن داونز الجنوب إفريقي هذا الموسم 25 مباراة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع صن داونز في بداية الموسم، من أجل ضم الأوروجوياني جاستون سيرين، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

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