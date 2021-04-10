أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريقه أصبح مستعداً لمواجهة فريق برشلونة غداً السبت، في مباراة "الكلاسيكو".



وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة: "استعددنا للمباراة بالطريقة نفسها كما لو كانت أي مباراة أخرى، نعلم أننا سنواجه مباراة صعبة لكننا مستعدون، حظينا بعدة أيام للاستراحة ونحن مستعدون للعب".



وأضاف: "أتلتيكو لديه ميزة لأنه يتصدر المسابقة، مهما حدث غداً، سنواصل النضال على اللقب حتى النهاية، إنها مسابقة تنافسية للغاية وذات مستوى عال ويمكن لجميع الفرق الفوز، ولن نعرف ذلك حتى النهاية، لا يزال هناك العديد من النقاط المتبقية، وعلينا تقديم مباراة رائعة إذا أردنا الفوز".



وأكد: "هي 3 نقاط على المحك، وهو العدد نفسه من النقاط في المباراة ضد إيبار أو ضد قادش، التداعيات ليست نفسها لكنها ثلاث نقاط وسنحاول الفوز بالمباراة، على الرغم من معرفتنا بصعوبتها، لا أفكر في أن الخسارة غداً ستكون بالنسبة لنا كخسارة المسابقة، كل ما أفكر فيه هو التحضير للمباراة وتقديم أفضل ما لدينا، نحن إيجابيون وما نريده هو تقديم مباراة كرة قدم رائعة".



وعن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قال زيدان: "أعرفه جيداً لكنه ليس لاعباً في فريقي، ما يمكنني التحدث فيه هو مباراة الغد وهذا ما يشغلنا، إنه لاعب رائع وسنرى ما سيفعله في المستقبل، لكنه حالياً لا يشغل تفكيري".