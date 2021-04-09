Advertisements

بعد انتهاء مشوار المجموعات.. 3 مطبات تنتظر الأهلي في دور الثمانية الإفريقي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:29 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements
حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب فريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد (الأهلي WE السلام).

جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب محمد شريف من رأسية رائعة بالدقيقة 33 من زمن المباراة.

الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا كـ"ثان" للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما صعد فريق سيمبا التنزاني كـ"أول" للمجموعة برصيد 13 نقطة ليتجنب الفريقين مواجهة بعضهما في الدور التالي للبطولة.

ووفقًا للوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا سوف يواجه الأهلي أحد الأندية أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة وهم كالتالي:

- ماميلودي صنداونز: حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

- الوداد المغربي: يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وينافسه فريقي حوريا كوناكري وكايزر تشيفيز على الصدارة ويمتلك كل منهما 8 نقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة.

- الترجي التونسي: يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وينافسه على الصدارة فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط ويتقابل الفريقين في ختام مرحلة المجموعات غدا.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 40 دقيقة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

5 تأثيرات متوقعة على مصر حال بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يوجه رسالة إلى ميسي قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - غضب نجم الأهلي عقب استبداله أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج