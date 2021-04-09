بعد انتهاء مشوار المجموعات.. 3 مطبات تنتظر الأهلي في دور الثمانية الإفريقي





جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق اللاعب محمد شريف من رأسية رائعة بالدقيقة 33 من زمن المباراة.





الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا كـ"ثان" للمجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما صعد فريق سيمبا التنزاني كـ"أول" للمجموعة برصيد 13 نقطة ليتجنب الفريقين مواجهة بعضهما في الدور التالي للبطولة.





ووفقًا للوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا سوف يواجه الأهلي أحد الأندية أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة وهم كالتالي:





- ماميلودي صنداونز: حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.





- الوداد المغربي: يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وينافسه فريقي حوريا كوناكري وكايزر تشيفيز على الصدارة ويمتلك كل منهما 8 نقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة.





- الترجي التونسي: يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وينافسه على الصدارة فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط ويتقابل الفريقين في ختام مرحلة المجموعات غدا.

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حساب فريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد (الأهلي WE السلام).