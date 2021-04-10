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أزهري: حماية النفس البشرية أوجب من العبادة في زمن الوباء
السبت 10/أبريل/2021 - 05:19 ص
أمنية فوزي
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قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب أن تكون صلاة التراويح في زمن الوباء في المنزل وليس المسجد
وأضاف "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أن الأفضل أن يصلي المسلم في بيته بأهل بيته في زمن الوباء، لافتًا إلى أن من يفعل ذلك سيأخذ أجره كامًلا.
وأكد العالم الأزهري، أن حماية النفس البشرية أوجب من العبادة في زمن الوباء، لافتًا إلى أنه في زمن الوباء الجمعة لا تكون واجبة.
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