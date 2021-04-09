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أحمد عبد العزيز : شخصية اللواء جلال في كلبش صعبة و أسعدني ردود الفعل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان أحمد عبد العزيز أن شخصية اللواء جلال خطاب في مسلسل كلبش صعبة ومهمة مشيرا إلى أن المؤلف بهاء دويدار أجاد في رسم أبعاد الشخصية، ما بين طبيعة عملها والجوانب الإنسانية.

وأضاف أحمد عبد العزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة، وتفاعلت مع الشخصية بشكل كبير وردود الأفعال كانت رائعة من نخبة من الضباط المتميزين ولاحظت أن الشخصية لها مصداقية كبيرة لدى الجمهور.

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