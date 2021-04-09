نائب رئيس الزمالك: لا ننشغل بنتيجة مباراة الترجي والمولودية

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي أن هناك دعما كاملا من جانب إدارة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع قناة نادي الزمالك أن هناك حالة من التركيز من جانب الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز، مشددا على أن الفريق لا ينشغل بنتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ولكن نتمنى فوز الترجي من أجل المساهمة في تأهل الزمالك.





وعن ملف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقبلة، أشار هشام إبراهيم إلى أن هناك تمسكا من جانب إدارة الزمالك بتولي حكام أجانب اللقاء، ورفض اقتراحات اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين، موضحا أن ذلك لا يعني التقليل من التحكيم المصري ولكن حساسية المباراة نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز، ورفع الضغط عن التحكيم المصري من جانب الجماهير وغلق حالة الجدل.



