Advertisements

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في حادثي تصادم بطريق قرية الشعراوي بحوش عيسي، وأمام سجن مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات حوش عيسي ووادي النطرون.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز حوش عيسي، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل كبير وتوكتوك بطريق قرية الشعراوي، أسفر عن إصابة شخص ووفاة اثنين آخرين وتم نقلهم لمستشفي حوش عيسي، وتم إيداع جثة "عيد حامد محمد السيد" 36 عاما، مقيم بنجيب محفوظ، بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابان هما "محمود رزق عبد الهادي عبد القوي" 21 عاما، مقيم بنجيب محفوظ حوش عيسي، مصاب باشتباه كسر باليد اليسري وجرح قطعي بالأنف وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بفقرات الظهر، و"رأفت هيبه عبد المجيد عبدالله" 53 عاما، مقيم بنجيب محفوظ حوش عيسي، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال مستشفي وادي النطرون، مصابان وحالة وفاة ادعاء حادث انقلاب موتوسيكل أمام سجن علي ابن أبي طالب بمركز بدر، أسفر عن إصابة كل من "احمد مبروك السيد" ١٩ عاما، مقيم بقرية أبي طالب، مصاب باشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مصطفي مصطفي يسري" ٢٢ عاما، مقيم بشبين القناطر، مصاب بكسر بالعضد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد جمال مشحوت" ١٧ عاما، مقيم بشبرا الخيمة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة "محمد احمد جباره" ٣٤ عاما، مقيم بالخطاطبة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"اطمئن يا زمالك".. 3 أسباب تمنع الترجي من "تفويت" مباراة المولودية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

ليس بيل.. نجم ريال مدريد المُعار يُعلن عودته إلى الفريق الملكي

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج