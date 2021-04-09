مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في حادثي تصادم بطريق قرية الشعراوي بحوش عيسي، وأمام سجن مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات حوش عيسي ووادي النطرون.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز حوش عيسي، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل كبير وتوكتوك بطريق قرية الشعراوي، أسفر عن إصابة شخص ووفاة اثنين آخرين وتم نقلهم لمستشفي حوش عيسي، وتم إيداع جثة "عيد حامد محمد السيد" 36 عاما، مقيم بنجيب محفوظ، بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.



والمصابان هما "محمود رزق عبد الهادي عبد القوي" 21 عاما، مقيم بنجيب محفوظ حوش عيسي، مصاب باشتباه كسر باليد اليسري وجرح قطعي بالأنف وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بفقرات الظهر، و"رأفت هيبه عبد المجيد عبدالله" 53 عاما، مقيم بنجيب محفوظ حوش عيسي، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال مستشفي وادي النطرون، مصابان وحالة وفاة ادعاء حادث انقلاب موتوسيكل أمام سجن علي ابن أبي طالب بمركز بدر، أسفر عن إصابة كل من "احمد مبروك السيد" ١٩ عاما، مقيم بقرية أبي طالب، مصاب باشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مصطفي مصطفي يسري" ٢٢ عاما، مقيم بشبين القناطر، مصاب بكسر بالعضد الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد جمال مشحوت" ١٧ عاما، مقيم بشبرا الخيمة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة "محمد احمد جباره" ٣٤ عاما، مقيم بالخطاطبة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.