6 مواجهات هامة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني





تنطلق في الثالثة والنصف من عصر السبت منافسات الجولة 21 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 6 مباريات، وتختتم الجولة يوم الاحد حيث يلتقي المنيا مع الإعلاميين، واسمنت أسيوط مع الفيوم.



1- الشرقية للدخان مع البترول



يحتضن ملعب نادي طلعت حرب لقاء الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 44 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 24 نقطة.



وشهدت مباراة الدور الاول فوز الدخان بهدفين مقابل هدف.



2- طهطا مع بنى سويف



يشهد ملعب نادي طهطا مواجهه تجمع فريق طهطا صاحب المركز الأخير بقيادة أسامة البلم برصيد 12 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز الثالث بقيادة محمد يوسف برصيد 36 نقطة.



حقق فريق بنى سويف الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.



3- الألومنيوم مع سوهاج



يلتقي فريق الألومنيوم صاحب المركز الرابع بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 35 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف برصيد 28 نقطة.



وحقق فريق سوهاج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- شبان قنا مع ديروط



يحل فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 32 نقطة ضيفاً على فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 20 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- تليفونات بني سويف مع قنا



يلعب فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 20 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 28 نقطة.



كان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



6- شباب سمسطا مع كيما اسوان





يواجه فريق شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 21 نقطة فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 17 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق كيما اسوان بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 44 نقطة

2-المنيا37 نقطة

3- بنى سويف 36 نقطة

4- الألومنيوم35 نقطة

5- ديروط 32 نقطة

6- الإعلاميين 30 نقطة

7- سوهاج 28 نقطة

8- قنا 28 نقطة

9- الفيوم 25 نقطة

10- البترول 24 نقطة

11- شباب سمسطا 21 نقطة

12- تليفونات بني سويف 20 نقطة

13- شبان قنا 20 نقطة

14- كيما اسوان 17 نقطة

15- أسمنت أسيوط 14 نقطة

16- طهطا 12 نقطة