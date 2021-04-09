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ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة الأردن 0.6% خلال اسبوع

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.63 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1782.7 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 11.2 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 40.7 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 33.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 56.0 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 34.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 16090 صفقة.

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