مباريات صعبة لبنها والعبور والتأمين بالقسم الثالث







تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت منافسات الجولة السادسة والعشرين للمجموعة السادسة بدورى القسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



1- اسكو مع بنها



يشهد ملعب نادي اسكو مواجهه ناريه بين فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 44 نقطة مع فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 51 نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق اسكو بهدف دون رد.



2- المرج مع العبور



يحل فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة عيد مرزايق برصيد 49 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة.



وكان فريق العبور حقق الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



3- البلاستيك مع طوخ





يستضيف فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 47 نقطة فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 32 نقطة.



وكان فريق البلاستيك حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- بهتيم مع الغابة



يلتقي فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 27 نقطة مع فريق الغابه صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو الدالى برصيد 48 نقطة.



وشهدت مباراة الدور الاول الأولى فوز فريق الغابه بهدف نظيف.



5- مصر للتأمين مع الشمس



يلعب فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 44 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 41 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- ايروسبوت مع اتحاد الشرطة



يواجه فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حسين أمين برصيد 18 نقطة فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 40 نقطة.



وكان فريق اتحاد الشرطة حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.



7- الماظه مع قليوب



يلتقي فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 23 نقطة مع فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 13 نقطة.



وفاز الماظه بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الاول .





8- سراى القبه مع الأميرية



يشهد ملعب كهرباء شمال مباراة تجمع فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد 5 نقاط مع فريق الأميرية صاحب المركز الثاني عشر بقيادة خالد سعد برصيد 26 نقطة.



وحقق فريق الأميرية الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1-بنها 51 نقطة

2-العبور 49 نقطة

3-الغابه 48 نقطة

4-البلاستيك47 نقطة

5-التأمين 44 نقطة

6-إسكو 44 نقطة

7-الشمس41 نقطة

8-الشرطه 40 نقطة

9-طوخ 32 نقطة

10-المرج 29 نقطة

11-بهتيم 27 نقطة

12-الأميرية 26 نقطة

13-الماظه 23 نقطة

14-إيروسبورت 18 نقطة

15-قليوب 13 نقطة

16-سراى القبه 5 نقاط