باسل الحيني يطالب بتطبيق التأمين الإجباري



أكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، على ضرورة تطبيق التأمين الإجباري على بعض القطاعات، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في زيادة نمو القطاع وتحقيق التأمين للمواطن، مشددا على أنه يجب التوسع فى إصدار وثائق التأمين الإلزامية خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التأمين الطبي الإلزامي من وسائل تحقيق طفرة في مجال التأمين، لذلك نسعى لاقتحام هذا القطاع الهام والكبير لاستثماراتنا من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة.



وتابع رئيس «مصر القابضة للتأمين»، شاركنا بدور كبير في مبادرة التأمين الصحي الشامل وننادي دائما بالتأمين الطبي الإلزامي، لافتا أن القابضة للتأمين ستشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل.



