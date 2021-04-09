"اطمئن يا زمالك".. 3 أسباب تمنع الترجي من "تفويت" مباراة المولودية





الزمالك يخوض مباراة تونجيث بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والتي لن تكون كافية لتأهله إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج أيضًا لخسارة فريق مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في المجموعة ذاتها.





وانتشرت أقاويل في الأيام الماضية عن إمكانية نادي الترجي التونسي "تفويت" المباراة لصالح فريق مولودية الجزائر للتأهل سويًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والاطاحة بالفارس الأبيض خارج البطولة، وهو الأمر الذي نفاه مسئولي النادي التونسي تمامًا.





ورغم نفي مسئولي الترجي اتهامات التفويت لصالح مولودية الجزائر إلى أن الزمالك لا يزال يتخوف من ذلك الأمر نظرًا للعلاقة القوية بين الناديين التونسي والجزائري ودائمًا ما أندية تلك الدول كراهية غير مباشرة للأندية المصرية في البطولات القارية، ولكن هناك عدة أسباب تمنع الترجي من "تفويت" المباراة:-





1- تاريخه الإفريقي:





التاريخ الإفريقي الكبير لنادي الترجي التونسي واعتباره واحد من أكبر أندية القارة السمراء لا يجعله يتورط في "تفويت" المباراة لصالح نادي مولودية الجزائر، حفاظًا على سمعته الكروية بين الأندية الإفريقية والعربية.





2- صدارة المجموعة:





فريق الترجي التونسي سوف يفقد صدارة المجموعة حال اللعب بتخاذل أمام مولودية الجزائر وخسارة المباراة خاصة وأن الفارق بينهما نقطتين فقط، وحال تراجع الفريق للمركز الثاني سوف يصطدم بأحد أندية الصدارة في المجموعات الثلاث الأخرى وذلك الأمر لن يكون مقبولا بالنسبة له.





3- مراقبة الكاف:





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيكون هناك مراقبين من أكفأ المتواجدين في الاتحاد بمباراة الترجي والمولودية وذلك لرصد أي تخاذل أو شبهة تفويت للمباراة من جانب الفريق التونسي لصالح نظيره الجزائري.

يترقب عشاق وجماهير الزمالك المواجهة النارية المنتظرة للفريق الأبيض ضد تونجيث السنغالي المقرر اقامتها مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.