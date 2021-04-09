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الحيني: مصر لتأمينات الحياة أنفقت 500 مليون جنيه على التحول الرقمي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن فترة انتشار فيروس كورونا أثرت على ثقافة المواطن وأصبح الجميع يريد التعامل وعدم الذهاب للمدارس، مشيرا إلى أن هذا الفكر خاطئ لأن التحول الرقمي لن يلغي التواصل البشري.

وأشاد باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بشركة مصر للتأمين، قائلا أنها في القلب ودرة التاج، مشددا على أهمية هيكلة الشركة وإعادة إستراتيجية التطوير والتغيير بها لأنها أقدم وأعرق الشركات المصرية.

وأشار رئيس «مصر القابضة للتأمين»، إلى أن عدم الإنفاق على التحول الرقمي يعد إهدار للمال العام، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أنفقت على التحول الرقمي 500 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية للاتقاء بالمنظومة وتقديم خدمات جيدة.

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