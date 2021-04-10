باسل الحيني: 4% من سوق التأمين على الحياة في مصر مرتبط بالوفاة

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه لا يوجد ما يمنع تعليم وتعريف الأطفال بالوعي التأميني، ووضعه في المناهج الدراسية، من أجل أن ينشأ الطفل ولديه خلفية عن التأمين ليتعرف على مفهوم جديد.





وأضاف الحيني، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن 4% فقط من سوق التأمين على الحياة هو المرتبط بالوفاة، أما النسبة الباقية فهي تأمين ومساعدة على الحياة وهو الذي ستحصل منه على المعاش بالإضافة لحالات العجز والمرض، ويجب على الدراما إبراز دور التأمين في حماية الأسر والممتلكات.



