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القابضة للتـأمين: مليار جنيه أقساط وثيقة "معاش بكره" (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 02:50 ص
باسل الحيني
باسل الحيني
أمنية فوزي
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قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن شركة مصر لتأمينات الحياة حققت من تعاقد واحد مع البنك الأهلي المصري حجم أقساط يقترب من مليار جنيه في سنة واحدة، من خلال تسويق وثيقة معاش بكره عبر 150 فرعا تابعا للبنك.

وتابع الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مجموعة مصر القابضة تزاداد بريقا من خلال مشروعاتها المتميزة وإستراتيجيتها الواضحة والطموحة.

وأشار رئيس «مصر القابضة للتأمين»، إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة استعادت ضعف ما أنفقته على التحول الرقمي خلال الثلاث سنوات الماضية مما يعكس أهمية التكنولوجيا وضرورة النهوض لمواكبة التقدم الكبير الذي يحدث في العالم.

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وثيقة معاش بكرة معاش بكرة رئيس القابضة للتامين

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