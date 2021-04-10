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64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت

السبت 10/أبريل/2021 - 12:12 ص
لحظة صفع الطفل
لحظة صفع الطفل
إيمان عبد العاطي
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مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 64 ثانية، وثقته إحدى كاميرات المراقبة المركبة بإحدى محلات "السوبر الماركت" الشهيرة، في شارع ميدان المحطة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث يظهر الفيديو لحظة تعدي رجل زعم أنه عميد شرطة على طفل بالسب والشتم، وصفعه على وجهه، حتى أسقطه أرضًا.

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو على صفحات الفيسبوك، وسط غضب واستياء المواطنين، مطالبين أجهزة الأمن بالتحقيق في الواقعة، والقبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو.

بالتواصل مع مصادر أمنية مسؤولة أفادت بأن الطفل المعتدى عليه، يدعى "سامح محمد خليل" عمره 8 سنوات، وأن والده ثلاثيني العمر، يعمل سايس في جراج بالعقار المتواجد به فرع "السوبر ماركت"، الذي شهد الواقعة.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى الفجر أن والد الطفل يقيم في مدينة بلقاس، ويوم الواقعة توجه رفقة طفليه، إلى الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليهما لمرورهما بوعكة صحية، تاركا نجله لحراسة الجراج محل عمله.

وأشارت المصادر إلى أنه حال عمل الطفل بالجراج بدلًاً من والده، فوجئ بشخص يركن سيارة من طراز "بي إم دبليو"، فضي اللون، بمدخل الجراج، وبسؤاله عن صاحبها أُخبره بأن مالكها ركنها وتوجه إلى فرع "السوبر ماركت"، وتوجه إليه لمطالبته نقلها من مكانها، إلا أن الرجل نهره وتعدى عليه بالضرب وسط الزبائن، صفعه على وجهه بقوة ما أسفر عن سقوطه على الأرض وسط اندهاش واستياء وغضب المتواجدين، ثم غادر المكان.

وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن بالدقهلية، تتبع خط سير هروب المتهم بارتكاب الواقعة، للقبض عليه، وجار القبض عليه خلال الساعات القادمة.
64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت
64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت
64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت
64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت

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