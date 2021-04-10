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هل إثيوبيا جاهزة للملء الثاني لسد النهضة؟.. أستاذ الجيولوجيا يوضح

السبت 10/أبريل/2021 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن هناك أقمار صناعية تمر أعلى سد النهضة كل 5 أيام، وتلتقط صورا تكشف وضعه، موضحا أن الصور التي تم التقاطها اليوم تفيد أن هناك جزء من السد لو تم غلقه وارتفع بنحو 30 متر، فأن السد سيكون جاهزا للملء الثاني.

وأشار "شراكي"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كمية الخرسانة المطلوبة لغلق هذا الجزء وتخزين الكمية المطلوبة تبلغ نصف مليون متر مكعب، ولو عملوا على مدار 24 ساعة سيحتاجون إلى شهر.

وأضاف أن بناء هذا الجزء مرتبط بتشغيل التوربينات لتخزين المياه، منوها بأن أثيوبيا كان من المفترض أن تبني هذا الجزء في 2014، وكل عام يتم تأجيله.

ولفت إلى ان السد غير جاهز هندسيا للملء الثاني، معلقا: "لو مر شهرين وظل الوضع على ما هو عليه فلن يكون هناك تخزين هذا العام"، محذرا من تخزين المياه بدون تنسيق مسبق بين الدول.

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