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لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من طقس السبت

السبت 10/أبريل/2021 - 02:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).
لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من طقس السبت
لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من طقس السبت

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