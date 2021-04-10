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بالترنج.. سارة نخلة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 10/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة سارة نخلة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة نخلة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ترينج قطني باللون الرمادي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الناعم.

وعلقت قائلة: "جمعة سعيدة" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن سارة نخلة تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين

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