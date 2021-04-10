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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص باختناق جراء حريقين منفصلين بالنوبارية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق جراء اندلاع حريقين منفصلين داخل شركة ومصنع للمواد الغذائية، بالنوبارية، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة النوبارية، باندلاع حريق داخل الشركة الأسبانية للمواد الغذائية، بقرية أحمد شوقي بطريق أبوبكر الصديق بمدينة غرب النوبارية، ماأسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي.

والمصابون هم كلا من: "محمد مراد يوسف" ٢٢ عاما، مقيم بقرية أحمد شوقي، "مصطفى محمود محمد" ١٨ عاما، "مراد يوسف محمد" ٥٣ عاما، "يوسف جمال الهواري" ٣٥ عاما، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا باندلاع حريق في مصنع في قرية أحمد شوقي، أسفر عن إصابة "محمد مراد يوسف" 22 عاما، مقيم بقرية أحمد شوقي، مصاب باختناق من الحريق وتم نقله لمستشفى النوبارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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