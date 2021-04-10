من على ظهر الحصان.. بسمة فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بسمة، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر ت بسمة فى فيديو بمنطقة الاهرامات من على ظهر حصان، وكانت ترتدي ملابس كاجوال أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.





وتشارك بسمة حاليا في تصوير فيلم "كومانجي" في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم الخيول والأشجار.





فيلم '"كومانجي" بطولة بسمة وعباس أبو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين، والإنتاج سويدي مصري مشترك.