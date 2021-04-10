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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 10-4-2021

السبت 10/أبريل/2021 - 12:09 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 10-4-2021 بالبنوك، مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

 

سعر الدولار اليوم 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 

 

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

 

 

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

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