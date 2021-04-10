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أسعار الذهب اليوم السبت 10أبريل 2021 في مصر

السبت 10/أبريل/2021 - 12:16 ص
سعر الذهب اليوم الأحد
سعر الذهب اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم  الخميس 10 أبريل 2021، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع فى تعاملات أمس الأول، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

 سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

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