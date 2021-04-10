أسعار الذهب اليوم السبت 10أبريل 2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2021، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع فى تعاملات أمس الأول، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم:





سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه





سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه





سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.