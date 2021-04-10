تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للنجم خالد النبوي





وأضافت النائبة فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا عيطت على خالد النبوى زى الأطفال، لأنه غالى عليا وعلينا كلنا، علاقتى بخالد النبوى ممتدة منذ التسعينيات ومن وقتها ولم تنقطع حتى الآن".





وتمنى عدد من الفنانين والمشاهير الشفاء العاجل للنجم خالد النبوي، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم خالد النبوي، بعد دخوله المستشفى حيث قالت إنها إطمأنت عليه من إدارة المستشفى، وهو الآن خارج العناية المركزة، مشيرة إلى إنها تعتبره مثل ابنها.