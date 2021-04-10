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هل يمكن أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان؟.. وزير الأوقاف يجيب

السبت 10/أبريل/2021 - 04:52 ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا حرج في الحصول على أي حقنة بقصد التداوي والعلاج خلال نهار رمضان، بما فيهم لقاح كورونا.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يقومون بتكثيف حملات التعقيم على المساجد على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمساجد، كارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة صلاة خاصة.

ونوه بأن المسجد الذي لن يلتزم بالتدابير الاحترازية سيتم غلقه، ومن تسبب في غلق المسجد يتحمل ذنبه أمام الله، مضيفا: "اللي عايز يتهجد البيت مفتوح"، موضحا أنه لن يسمح بدخول الأطفال المساجد حفاظا على سلامة الجميع، معلقا: "اللي عندها أطفال ومش هتقدر تسبهم مع والدتها أو أختها تصلي في بيتها".

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