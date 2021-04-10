هل يمكن أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان؟.. وزير الأوقاف يجيب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا حرج في الحصول على أي حقنة بقصد التداوي والعلاج خلال نهار رمضان، بما فيهم لقاح كورونا.





وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يقومون بتكثيف حملات التعقيم على المساجد على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمساجد، كارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة صلاة خاصة.



